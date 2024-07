Durchstarter mit Bezug nach Leichlingen „Typ mit dem Saxofon“ lässt Fußball-Fans tanzen

Mit einem Trikot von Rudi Völler fing es an. Das hat sich André Schnura vor ein paar Wochen übergezogen, schnappte sich sein schwarzes Saxofon und zog aus, Fußball-Fans das Tanzen zu lehren. Jetzt hat er eine eigene kleine André-Schnura-Version im Miniatur-Wunderland in Hamburg, Fans fordern per Petition, er möge beim EM-Finale auftreten dürfen, und in den sozialen Medien folgen ihm Hunderttausende, allein bei Instagram, sind es knapp 650.000 Menschen. Seile „Reels“, also kurze Videos eben auf Instagram, werden millionenfach geklickt. Eine Nation im Saxofon-Rausch. Ach was, gefühlt ist es die fußballbegeisterte Hälfte Europas, die den Auftritten des 30-Jährigen nicht widerstehen kann.