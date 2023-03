Joggen und Walken in Leichlingen TV Witzhelden lädt Läufer zur Saisoneröffnung

Am Sonntag, 2. April, stehe zudem der „Run up“, die diesjährige Laufsaisoneröffnung, an. „Läufer und solche, die es werden wollen, sind herzlich eingeladen, nach der Zeitumstellung das Ende der Winterzeit einzuläuten“, wirbt Knigge. „Wir bieten geführte Strecken in verschiedenen Geschwindigkeiten an, ohne Wettkampf-Charakter.“ Auch Walker seien willkommen. Nach dem Lauf erwarte die Teilnehmer ein Imbiss. Start: 10 Uhr am Wanderparkplatz Richtung Brachhausen. Die Teilnahme ist kostenlos.