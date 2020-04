Corona-Krise : „Endlich bald wieder auf den Tennisplatz“

Leichlingen Nicht nur David Neuhaus, Trainer beim TV Witzhelden, fiebert dem Ende der Corona-Pause entgegen.

Derzeit ergeht es David Neuhaus wie so vielen von uns: Der Tennislehrer, der beim Turnverein (TV) Witzhelden lehrt, kann seiner Professur, seiner Leidenschaft nicht nachgehen. Den gelben Filzball kann er nur selten aus dem Schrank holen. Dabei hatte das Jahr sehr gut angefangen. Schließlich beschlossen die Höhendörfler ein neues Konzept in der Jugend.

Abstand Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mindestens 1,5 Meter muss durchgängig, also beim Betreten und Verlassen des Platzes, beim Seitenwechsel und in den Pausen eingehalten werden.

So arbeiten die Kinder je nach Alter mit leichteren Bällen, auf kleinerem Feld. In einem begleitenden Heft sind Sinn, Zweck und Erfolge aufgeführt. „Die Vereine bekommen einen Leitfaden an die Hand“, sagt Neuhaus. „Oft sind gute Ideen da, es hapert dann aber an der Umsetzung.“