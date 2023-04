Leichlingen Tulpenfeld in voller Blüte

Schwer zu schätzen, wie viel hundert Tulpen dort aktuell in allen möglichen Farben blühen. Mittendrin: etliche Besucher, ausgestattet mit kleinen Messern, die die Blumen abschneiden und mit nach Hause nehmen. Das ist tatsächlich so gewollt, denn die Bauernfamilie Sesterhenn aus Junkersholz pflanzt Blumen dort schon seit Jahren zum Selberpflücken an. „Am Eingang steht ein großes Schild, an dem kleine Messer zum Schneiden der Blumen hängen“, informieren Sesterhenns auf ihrer Internetseite. Auch die Preise seien dort ausgewiesen. „Dann stellen Sie sich Ihren persönlichen Strauß zusammen und werfen den entsprechenden Geldbetrag in die ebenfalls am Schild befindliche Kasse“, beschreiben sie das einfache Prozedere. Geöffnet ist das Feld täglich von etwa acht Uhr morgens bis 21 Uhr am Abend. Nach den Tulpen werden dort Allium, Pfingstrosen und Lilien, bis in den Herbst Gladiolen, Dahlien, Chrysanthemen und Sonnenblumen wachsen. Foto: Uwe Miserius