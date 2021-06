Acht Konzerte in Leichlingen : Truhenorgel erklingt erstmals bei Orgelsommer

Acht Konzerte in Leichlingen

Leichlingen Die Leichlinger Konzertreihe startet am 2. Juli. Neben der großen Orgel kommt dann auch deren neue „kleine Schwester“ zum Einsatz.

Der Orgelsommer 2021 kann kommen. Kantor Carsten Ehret hat wieder ein Ferien-Festival mit acht Konzerten in der Evangelischen Kirche Marktstraße organisiert und dazu eine Reihe von Kollegen eingeladen, die alle froh sind, endlich wieder vor Publikum auftreten zu können. Dieses Jahr wurde relativ kurzfristig geplant, weil lange nicht klar war, was die Inzidenzzahlen zulassen.

Nun sieht es so aus, dass die Bedingungen ähnlich sein werden wie im Vorjahr. Also: Zugangsbegrenzung, Platzzuweisung, Adressenabfrage, Maske und nun auch der GGG-Nachweis (geimpft, genesen, getestet), aber es ist keine Anmeldung erforderlich. Die jeweiligen Programme, die nicht länger als eine Stunde dauern sollen, werden am Abend bekannt gegeben.