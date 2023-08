Schützenball in Leichlingen Trompeter Schützen gehen die Majestäten aus

Lange hatten die Trompeter Schützen ihr traditionelles Schützenfest wegen Corona nicht mehr feiern können. Am vergangenen Wochenende aber kamen sie erstmals wieder zusammen – allerdings nicht an gewohntem Ort im Festzelt an der Trompete: Enorm gestiegene Kosten unter anderem für Zelt, Getränke und Musik führten die Schützen erstmals für ihren Schützenball in die Stadthalle Bergisch Neukirchen. In Leichlingen stand wegen Renovierungsarbeiten nach der Flut 2021 immer noch kein geeigneter Raum zur Verfügung.