Leichlingen handelt : Trödelmarkt zieht Besucher an

Leichlingen Mit Einbahnstraßenregelung: Die Leichlinger Trödeltage waren erfolgreich.

Bei dem schönen Wetter am Wochenende lockten die Leichlinger Trödeltage zahlreiche Besucher an, die – unter Einhaltung der Hygienevorschriften – an den Ständen der vielen privaten Händler das angebotene Sortiment unter die Lupe nahmen. Durch eine konsequente Einbahnstraßenregelung wurde vermieden, dass die Besucher kreuz und quer liefen und so die Abstände nicht hätten eingehalten werden können. Teilweise war der Andrang so groß, dass sich Schlangen bildeten. Foto: Uwe Miserius