Dreist : Trickbetrüger bestiehlt Seniorin

Leichlingen Tatort Supermarkt. Das Opfer: eine 70-jährige Leichlingerin. Laut Polizei wollte ein etwa 50 bis 55 Jahre alter Mann, der nur schlecht Deutsch sprach, etwas zu einem Pudding wissen.

Eine Leichlingerin (70) ist am Dienstagmittag beim Einkaufen in einem Supermarkt an der Reusrather Straße bestohlen worden. Laut Polizei wollte ein etwa 50 bis 55 Jahre alter Mann, der nur schlecht Deutsch sprach, etwas zu einem Pudding wissen. Daraufhin las sie ihm die Beschreibung des Artikels vor. An der Kasse stellte sie fest, dass der 1,70 bis 1,75 Meter große Mann ihr die Geldbörse samt Personalausweis und Krankenkarte aus der Handtasche gestohlen hatte, die am Einkaufswagen gehangen hatte.