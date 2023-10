Abschied in Leichlingen Trauerfeier für früheren Feuerwehrchef Herbert Wieden

Es war ein ebenso rührender, wie gebührender Abschied von einem Mann, den in Leichlingen so gut wie jeder kannte: Herbert Wieden, langjähriger Chef der Leichlinger Feuerwehr. Rund 60 Menschen nahmen am Freitagmittag Abschied, darunter Mitglieder aller vier Leichlinger Löschzüge und Bürgermeister Frank Steffes. Es war nicht nur ein Abschied vom Menschen Wieden, sondern auch von seiner Lebensleistung. In der Trauerhalle waren Bilder, Urkunden und Auszeichnungen, die Herbert Wieden bekommen hatte, ausgestellt zum Revue-passieren-Lassen.