Vermisster aus Leichlingen Toter im Wald – Identität steht fest

Nun gibt es also traurige Gewissheit: Der tote Mensch, den Kinder vor zwei Wochen beim Spielen im Wald entdeckt hatten, ist der Leichlinger Erich R. (83). Der Senior, der oft in den heimischen Wäldern wandern war, wurde seit Anfang März vermisst. Damals hatte die Polizei in einem öffentlichen Aufruf um Hilfe bei der Suche gebeten. Doch auch große Aktionen der Polizei mit der DLRG an der Wupper hatten damals keinen Erfolg. „Nun gibt es die Gewissheit, dass der 83-Jährige verstorben ist. Er wurde am 9. April in einem Waldgebiet in der Ortschaft Fähr aufgefunden. Durch einen DNA-Abgleich konnte der Vermisste nun zweifelsfrei identifiziert werden“, teilt die Polizei Rhein-Berg an diesem Montag offiziell mit.