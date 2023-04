Fund in Leichlingen Ermittler identifizierten Toten aus der Wupper

Leichlingen · Am Sonntagmorgen ist in der Wupper in Leichlingen eine leblose Person gefunden worden. Polizei, Freiwillige Feuerwehr und Deutsche Lebensrettungsgesellschaft haben das Eicherhofsfeld für die Bergungsaktion abgesperrt.

24.04.2023, 16:22 Uhr

Ein toter Mensch musste aus der Wupper geborgen werden. Foto: dpa/David Inderlied

Von Ina Bodenröder