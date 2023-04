Leichlingen Toter aus der Wupper stammt aus Wuppertal

Die Leiche, die Polizei, Feuerwehr und DLRG am Sonntagvormittag auf Höhe des Eicherhofparks aus der Wupper geborgen haben, ist offenbar ein 53-jähriger Mann aus Wuppertal. Das war zunächst nicht klar, weil der Mensch erkennbar schon länger im Fluss gelegen hatte und noch nicht mal mehr das Geschlecht sofort zu identifizieren war. „Wir haben eine Obduktion angeordnet, um die Todesursache festzustellen“, teilte an diesem Montagmorgen die Polizei mit. Derzeit gehe man nicht von Fremdeinwirkung aus, am Körper sei nichts Entsprechendes festgestellt worden. Es könne sich daher auch um einen Unfall oder Suizid handeln.