Zu Gast beim „Närrischen Landtag“ in Düsseldorf Tollitäten-Schaulaufen mit Leichlinger Traum-Trio

Innenminister und Karneval? In Nordrhein-Westfalen passt das zusammen. Herbert Reul ist ausgemachter Karnevalist und in Vor-Pandemie-Jahren beim Blütensamstagszug das Trömmelchen gekonnt schlagend stets gute gelaunt mitgegangen. „Seit 1973 nehme ich an dem Zug teil“, erzählte der Leichlinger einmal. Damals habe es noch das Tambourcorps „Tritt gefasst“ gegeben. „Der Chef hatte mir ein Trömmelchen geliehen. Das habe ich bis heute. Einige Jahre später hat mir meine Frau eine eigene Trommel geschenkt.“