Mann starb nach Fixierung : Staatsanwaltschaft ermittelt gegen sechs Polizisten in Leichlingen

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen sechs Polizisten in Leichlingen

In diesem Wald befindet sich das Wohngebiet, in dem die Polizei eine 44-Jährige vor dem Angriff ihres Bruders retten musste. Der Mann (54) starb. Foto: RP/Susanne Genath / sug

Leichlingen Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nach dem Tod eines 54-Jährigen aus Leichlingen dauern an. Die Polizisten, die an dem Einsatz beteiligt waren, befinden sich weiterhin im Dienst.

Eine holperige Straße in einem Witzheldener Wohngebiet, die meisten Nachbarn kennen sich zumindest vom Sehen. Hauptgesprächsthema: Der Polizeieinsatz vom frühen Montagmorgen, bei dem ein 54-jähriger Familienvater einen Herzstillstand erlitt und starb. Der Witzheldener hatte nach Aussage der Polizei zuvor seine Schwester (44) massiv gewürgt, so dass sie sich kurzzeitig in Lebensgefahr befunden hatte. Die Beamten brachten den 54-Jährigen aus dem Haus, mussten ihn nach eigenen Angaben aber schließlich auf dem Boden fixieren, weil er erheblichen Widerstand geleistet haben soll. Ein herbeigerufener Notarzt versuchte noch, den Mann zu reanimieren, jedoch erfolglos.