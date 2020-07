Überraschende Finanzspritze : Tierhilfe erhält 2500 Euro aus Spendenaktion

Leichlingen Das Geld, das eine große Brauerei zur Verfügung stellt, will der über 140 Mitglieder zählende Verein für Futter, Tierarztkosten, Neuanschaffungen und Hygienemittel verwenden. Er hat von dem unerhofften Geldregen erst vor Kurzem erfahren.

Der Anruf kam aus heiterem Himmel. „Mir wurde mitgeteilt, wir hätten 2500 Euro gewonnen“, berichtet Nicole Meiner von der Tierhilfe Leichlingen. „Ich dachte, das sei ein Witz.“ Doch dann dämmerte es ihr. „Wir hatten im Herbst bei einer Aktion von Krombacher mitgemacht“, sagt die zweite Vereinsvorsitzende. „Der nette Herr am Telefon sagte uns, die Krombacher Brauerei wolle uns im Rahmen ihrer Spendenaktion gerne einen Scheck überreichen.“ Rund drei Wochen ist das Telefonat her. Im August soll nun die Übergabe stattfinden.

„Gerade zu Corona-Zeiten freut sich jeder über eine Finanzspritze“, sagt Meiner. Schließlich gebe es in diesem Jahr kein Stadtfest in Leichlingen. „Dort hatten wir immer einen Trödelstand zugunsten der Tierhilfe. Der Erlös fehlt uns dieses Jahr. Das sind in der Regel um die 2500 Euro.“