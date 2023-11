Schnelles Internet für Leichlingen, Burscheid und Wermelskirchen Tiefbauer kappen Glasfaserkabel

Mit „blitzschneller Internetgeschwindigkeit und zuverlässiger Datenübertragung“ wirbt so mancher Anbieter, der schnelle Glasfaserleitungen verkaufen will. In Leichlingen sind schon einige Haushalte damit versorgt. Seit Samstag aber ist es vorbei mit „blitzeschnelle“, da geht seither so gut wie gar nichts mehr: Anbieter Novanetz meldet eine Großstörung in Teilgebieten von Leichlingen, Burscheid und Wermelskirchen, die die Internetverbindung unterbrochen hat.