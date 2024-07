Mehr Angebot für Physiotherapie in Leichlingen Therapieburg bekommt neue Räume in der Gartenstraße

Info

Die Praxis an der Gartenstraße wird die dritte von Unternehmer Lars Burgwinkel. Die in Bremsen bleibt erhalten, dort hat er noch einen langjährigen Mietvertrag. Auch seine Räume am Hallenbad will er theoretisch wieder nutzen. Hier läuft allerdings aktuell ein Rechtsstreit mit der Leichlinger Bäderbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft LBB, die die nach der Flut zerstörten Behandlungsflächen nicht wieder herstellen will. Ein Ende der Auseinandersetzung bleibt allerdings vorerst offen.