Aufführungen in Leichlingen und Leverkusen-Opladen Theaterstück rund ums Glück

Premiere des Stückes unter der Regie von Nicola Glück ist am Samstag, 11. November, um 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Witzhelden (Hauptstraße 2). Weitere Aufführungen sind am Sonntag, 12. November, 17 Uhr in der Mensa des Schulzentrums Am Hammer sowie am Samstag, 18. November, um 19 Uhr im Kulturausbesserungswerk (KAW) an der Kolberger Straße 95A in Leverkusen-Opladen. Einlass ist jeweils eine Stunde vorher. Musikalisch begleitet wird das Stück vom „Duo2sam“.