Am Donnerstag, 14. September Leichlingen testet seine „Warnmittel“

An diesem Donnerstag, 14. September, testet Leichlingen beim bundesweiten Warntag seine Systeme. Um 11 Uhr wird ein Warntext als Probewarnung an alle Warnmultiplikatoren gesendet. Die verteilen die Probewarnung zeitversetzt beispielsweise an Fernseher, Radios und Smartphones, auf denen die Warnmeldung gelesen und/oder gehört werden kann. Getestet wird außerdem Cell-Broadcast – ein Mobilfunkdienst, über den Warnnachrichten direkt auf Smartphones geschickt werden. Gegen 11.45 Uhr wird auf demselben Weg (außer über Cell-Broadcast) entwarnt. Parallel zur Probewarnung testet die Stadt Lautsprecherwagen und Sirenen. Ziel: für Warnungen sensibilisieren und informieren, damit Bürger im Ernstfall richtig reagieren und wissen, wie sie sich helfen können. Erinnert wird auch an die Bedeutung der Sirenensignale: ein auf- und abschwellender Heulton für Gefahr, ein regelmäßiger Dauerton als Entwarnung. Beim Probealarm werden die Töne miteinander kombiniert.