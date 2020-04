Panne : Telekom-Kabel bei Bauarbeiten beschädigt

Leichlingen In Bergerhof, Oberschmitte und Bennert wurden Home-Offices lahmgelegt.

Nervenaufreibende Tage hat Stefan Gruse hinter sich. „Gerade in der Corona-Zeit ist das Arbeiten vom Home Office aus mittels Internet und Telefon für mich sehr wichtig“, erklärte der Leichlinger gegenüber unserer Redaktion. Um so ärgerlicher sei eine Kabelstörung im Telekom-Netz Leichlingen, im Ortsteil Bennert. Laut telefonischer Aussage eines Mitarbeiters der Telekom dauere das Problem voraussichtlich bis Dienstag nach Ostern, so Gruse.