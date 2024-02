Netzstörung in Leichlingen Seniorin harrt Monate ohne Telefon aus

Es gibt Geschichten, die lassen den Beobachter kopfschüttelnd zurück. Etwa, wenn Unternehmen scheinbar den Überblick über ihr Geschäft zu verlieren drohen, kann der Kunde zum Leidtragenden werden. Alice Hölzer ist 93 Jahre alt und wohnt in der Siedlung Friedrichshöhe, die zum Diakoniewerk Weltersbach gehört. Über drei Monate lang hatte sie keine Telefonverbindung zur Außenwelt, nachdem ein bestehendes Kabel bei Arbeiten am neuen Glasfasernetz beschädigt wurde. Warum der Schaden so lange nicht behoben wurde, ist bis heute das Geheimnis der beteiligten Firmen.