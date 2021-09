Opfer aus Leichlingen : Telefonbetrüger erbeutet mehrere Tausend Euro

Leichlingen Ein 54-jähriger Leichlinger ist am Donnerstag Opfer eines Telefonbetrügers geworden. Wie die Polizei mitteilt, hatte gegen 15 Uhr ein vermeintlicher Microsoft-Mitarbeiter angerufen, der darauf drängte, diverse Updates auf seinem PC zu installieren.

Nach der Übermittlung einiger TAN-Nummern an den Anrufer wurde das Telefonat beendet, und der Leichlinger stellte fest, dass insgesamt mehrere Tausend Euro von seinem Konto abgebucht worden waren. Er erstattete eine Strafanzeige.

Die Polizei Rhein-Berg appelliert an alle Bürger, persönlichen Daten nicht an Fremde herauszugeben. „Die Firma Microsoft wird Sie niemals telefonisch kontaktieren und private Daten von Ihnen fordern“, versichern die Beamten. Wer den Verdacht hege, einen Betrüger am Telefon zu haben, solle das Gespräch unverzüglich beenden.