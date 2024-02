Engagement in Leichlingen „Unser Dorf hat Zukunft“ geht in die neue Runde

Bewertet werden alle Aspekte der Dorfentwicklung: Soziale Einrichtungen, Kulturangebote, ein lebendiges Vereinsleben, Fragen der Nahversorgung, Digitalisierung und Mobilität, Anpassung an den Klimawandel sowie eine verantwortungsvolle Bau- und Grüngestaltung, und auch wirtschaftliche Aspekte. Anhand dieser Punkte beurteilt eine Jury die teilnehmenden Dörfer im Rahmen einer Ortsbesichtigung nach den Sommerferien. Schon vorher finden eine Informationsveranstaltung für interessierte Dorfgemeinschaften am Donnerstag, 22. Februar, und eine Exkursion in das Bundessilberdorf 2023 Nümbrecht-Benroth am Samstag, 16. März, statt.