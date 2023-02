Aktion des Abfallwirtschaftsverbandes Tauschrausch nun auch in Leichlingen

Der Bergische Abfallwirtschaftsverband BAV, der auch den Wertstoffhof in Leichlingen betreibt, startet erstmals die Tausch- und Verschenkbörse „Bergischer Tauschrausch“ in der Blütenstadt. Getestet hat der BAV die Börse zunächst in Hückeswagen und in anderen bergischen Kommunen. Weil die Aktionstage offenbar gut angenommen wurden, dehnt der BAV die Börse der etwas anderen Art auf weitere Wertstoffhof-Standorte aus. Als Kooperationspartner ist das Repair Café Leichlingen vor Ort. Der erste Termin: Samstag, 4. März, 14 bis 16 Uhr am Wertstoffhof an der Walter-Frese-Straße 8.