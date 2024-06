Balker Aue in Leichlingen Tag der offenen Tür im Kinder- und Jugendzentrum

Lange mussten die Leichlinger Kinder und Jugendlichen nach der Flut 2021 warten, bis sie ihr Zentrum in der Balker Aue wieder nutzen konnten. Es musste wegen des Hochwassers kernsaniert werden. Seit Anfang vergangenen Oktobers ist das Kinder- und Jugendzentrum an der Oskar-Erbslöh-Straße aber wieder in Betrieb – ein hervorragender Anlass, um am Samstag, 29. Juni, die Neueröffnung nun noch einmal offiziell zu feiern.