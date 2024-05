Freiwillige Feuerwehr Leichlingen-Oberschmitte Tag der offenen Tür beim Löschzug II

Das Feuerwehrhaus des Löschzugs II in Oberschmitte wird am kommenden Samstag voraussichtlich wieder begehrtes Ziel zahlreicher Familien und Freunde der Florianer sein: Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr an der Bergstraße 28 in Oberschmitte laden zum Tag der offenen Tür am 11. Mai von 13 bis 22 Uhr ein. Es soll Schauübungen geben. Außerdem können sich die kleinen und großen Besucher die imposanten Feuerwehrfahrzeuge in Ruhe und unter fachmännischer Anleitung anschauen. Wer Hunger oder Durst mitbringt, wird mit Essen vom Grill, Kaffee und Kuchen sowie ausreichend Getränken versorgt.