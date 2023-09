Tag der offenen Tür beim Leichlinger Turnverein Leichtathleten laden zum Training ein

Die Leichtathletik-Abteilung des Leichlinger Turnvereins (LTV) veranstaltet an diesem Mittwoch, 13. September, einen Tag der offenen Tür auf dem Sportplatz an der Balker Aue für alle, die sich für die Sportart interessieren. Um 17 Uhr geht es dort los. Dann wird der Verein die einzelnen Sportgruppen begrüßen und vorstellen. Anschließend werden die Teilnehmer in Gruppen auf die verschiedenen Stationen aufgeteilt, damit von 17.30 bis 18.30 Uhr ein Training stattfinden kann. „Gemütliches Zusammensein bei Grillwurst und Getränken“, wünscht sich der LTV mit den Teilnehmern ab 18.30 Uhr, bevor die Leichtathleten im Sportverein ab 19 Uhr ihre Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2023 ehren werden.