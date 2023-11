Spendenaktion in Leichlingen Tafel sammelt für Weihnachtstaschen

Die Spenden können ab sofort bis zum 11. Dezember immer am Montag und am Donnerstag jeweils von 14 bis 15.30 Uhr bei der Tafel im Gewerbepark Frese an der Moltkestraße 25 abgegeben werden. Auch Samstagvormittag von 9.30 bis 12 Uhr nehmen die Engagierten die Spenden für die Weihnachtstaschen entgegen.