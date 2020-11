Aktion für bedürftige Familien : Tafel packt trotz Corona Weihnachtstüten

Leichlingen Die Organisatoren haben alles geplant, damit bedürftige Familien auch in diesem Jahr etwas Besonderes an den Feiertagen essen können. Spender müssen diesmal aber keine Pakete selbst packen. Statt dessen packt das Tafel-Team Tüten.

Die Ehrenamtlichen der Leichlinger Tafel werden auch in diesem Jahr Weihnachtstüten an ihre Kunden – Menschen mit geringem Einkommen – verschenken, damit sie an den Weihnachtstagen etwas Besonderes zu essen haben. Damit setzt der mildtätige Verein eine lange Tradition in der Blütenstadt trotz Corona-Pandemie fort. In anderen Städten wie Leverkusen haben die Tafel-Verantwortlichen die Paketaktion wegen der aktuellen Abstands- und Hygieneregeln bereits abgesagt. „Wir werden es so organisieren, dass wir die Tüten unseren Kunden vor der Tür geben“, erläuterte die Leichlinger Tafel-Vorsitzende, Helga Paul, gestern den Plan. Am letzten Ausgabetag des Vereins vor Weihnachten (Montag, 21. Dezember) erhalten die Besucher nach dem Einkauf ihr Geschenk.