An der Brückenstraße in Leichlingen Täter schlagen Eingangstür bei Optiker ein

Leichlingen · In der Nacht von Pfingstmontag auf Dienstag, 30. Mai, haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Optiker-Geschäft an der Brückenstraße einzubrechen.

30.05.2023, 10:09 Uhr

Der Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Foto: Polizei

In der Nacht zu Dienstag wurde die Polizei gegen kurz vor vier Uhr zu einem Einbruch an der Brückenstraße gerufen. Bei einem Optiker hatte die Alarmanlage ausgelöst. Als die Beamten dort ankam, waren die Einbrecher bereits geflohen, hatten aber die verglaste Haupteingangstür zerstört. Im Eingangsbereich lagen Schraubendreher. Ob die Täter etwas erbeuteten, war zum Zeitpunkt der Einbruchsaufnahme noch nicht klar. Die Polizei ließ die Spuren sichern, der Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Hinweise zu Tat oder flüchtigen Tätern nimmt die Polizei Rhein-Berg telefonisch unter 02202 205-0 entgegen.

(inbo)