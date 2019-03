Leichlingen: Stadt sucht Helfer für Europawahl

Leichlingen Die Stadt sucht ehrenamtliche Helfer für den 26. Mai.

Die Stadt startet mit ihren Vorbereitungen für die Europawahl am 26. Mai. Wer als Wahlhelfer mitwirken möchte, kann sich mit dem Wahlamt unter Telefon 02175 992 110 oder per E-Mail unter wahlhelfer@leichlingen.de in Verbindung setzen. Wahlhelfer müssen mindestens 18 Jahre alt und die deutsche oder europäische Staatsbürgerschaft haben. Britische Staatsangehörige können derzeit nicht angenommen werden. Wahlhelfer erhalten 50 Euro bei ganztägigem Einsatz im Wahllokal oder 30 Euro bei einem Einsatz ab 13 Uhr in den vier Briefwahlbüros.