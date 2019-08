Ausschreibung : Leichlingen sucht einen neuen Wirtschaftsförderer

Die Stellenbeschreibung liest sich wie die Suche nach einem Supermanager. Auf den oder die Neue kommen viele anspruchsvolle Aufgaben zu.

Der Job hat es in sich: Zentraler Ansprechpartner für Handel, Gewerbe, Industrie; Sicherung und Entwicklung der ansässigen Betriebe sowie Aufgreifen von Anliegen und Problemen der örtlichen Wirtschaft; Entwicklung eines kommunalen Wirtschaftsförderungs- und Tourismuskonzeptes mit Blick auf das Zielkonzept 2025; Ausbau und Betreuung Breitbandangebot; Entwicklung und Vermittlung von Gewerbe- und Industrieflächen und Brachen; Mitwirkung an zukunftssichernden Projekten der Stadtentwicklung, insbesondere Mitarbeit an den Stadtentwicklungskonzepten sowie Maßnahmen der Stadtplanung und des Stadtumbaus; Aufbau einer Unternehmensdatenbank und Pflege von Statistiken – aktive Leerstandspolitik.