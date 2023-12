Fische in Betrieb in Leichlingen verenden wegen Unwetterfolge „Zoltan“ kappt Sauerstoffversorgung für Forellenteiche

Der Sturm am Donnerstag hat für Michale Abraham Folgen. „Ich weiß noch gar nicht, wie viele Tiere tot am Teichgrund liegen“, sagt der Leichlinger, der in Bremersheide mit seiner Familie „Abraham’s Forellen“ betreibt und derzeit eigentlich mitten im vorweihnachtlichen Verkauf steckt. Zwei Bäume stürzten am Donnerstag in der Nähe des Betriebes um, „Baum 1 fiel auf die K 9, Baum 2 fiel dann spätnachmittags in unsere Stromzuleitung“, erzählt er. „Die Teiche sind voll mit Fischen, aber ohne die Belüftung wird ihnen der Sauerstoff knapp.“