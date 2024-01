Hochwasserschutz in Leichlingen Studie zur Deichhöhe ist in Arbeit

Info

Hilfestellung bei der Eigenvorsoreg gibt es unter anderem über das „HochwasserKompetenzCentrum“, das HKC in Köln, das auf seiner Homepage hkc-online.de über den Hochwasserpass informiert und Adressen von Experten auflistet, die Beratungen anbieten. Auch bei Veranstaltungen informiert der Wupperverbandüber das Thema Hochwasservorsorge, zum Beispiel 2023 bei einer Informationsveranstaltung zur Flutprävention in Solingen und beim Klimatag in Leichlingen.