Mittelspannungskabel wird verlegt : 500 Leichlinger wegen Brückenarbeiten ohne Strom

Leichlingen Rund 500 Leichlinger sind am Montagvormittag, 16. August, von 8 bis 14 Uhr ohne Strom. Grund: Die EVL legt das im Zuge der Hochwasserentstörung provisorisch über die Juckelbrücke verlegte Mittelspannungskabel wieder in seine ursprüngliche Lage zurück, teilt die Stadt mit.

Von der Stromabschaltung betroffen seien Weyermannstraße, Am Bahnhof, Merlenforst, Neustraße, Gladbacher Weg, An der Roßmühlen, Hüttchen, Stockberg, Am Adler, An der Glashütte, Zwiegersberg, Ahornstraße, Birkenstraße, Eichenstraße, Buchenstraße, Tannenstraße, Lärchenstraße, Kiefernstraße, Gravenberger Weg, Kämpchenstraße, Am Mühlenberg, Rupelrather Weg sowie die Kreismülldeponie Langenfeld und das Biokraftwerk Linde.