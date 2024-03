Klimaschutz in Leichlingen Straßenlaternen werden smart und umweltfreundlich

Die smarte Straßenbeleuchtung kommt. Im Zuge der Wiedereinschaltung der Straßenlaternen nach der Energiesparmaßnahme von 2022 wurde vielfach gefordert, die Beleuchtung komplett auf LED umzurüsten. Nun hat der Mobilitätsausschuss den Beschluss gefasst, den Betreiber-Vertrag mit Rheinenergie dahingehend zu ergänzen und die nötigen 2,1 Millionen Euro im Haushalt 2025 bereitzustellen. In die Kosten eingerechnet ist eine 25-prozentige Förderung vom Land. Die Umrüstung inklusive Smart-Steuerung soll durch Rheinenergie ausgeschrieben werden und im Frühsommer 2025 beginnen. Mit dem Abschluss ist dann bis Ende 2026 zu rechnen. Durch die Smart-Steuerung soll es möglich sein, einzelne Laternen an- und abzuschalten sowie zu dimmen. Rheinenergie erhält außerdem den Auftrag, Bereiche für eine adaptive Steuerung zu ermitteln, wo sich die Leuchten durch Bewegungsmelder selbst nach Bedarf steuern. Das städtische Klimaschutzmanagement begrüßte die Maßnahmen, mahnte aber an, dass die neuen Lampen nicht zu hell sein dürften. Für den Insektenschutz sei eine Farbtemperatur zwischen 1800 und 3000 Kelvin am besten. Durch LED und Smart-Steuerung sollen bis zu 60 Prozent Energiekosten gespart werden können.