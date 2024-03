Ärger in Leichlingen Störungen der Straßenbeleuchtung halten an

Die seit Ende letzten Jahres gehäuften Störungen der Straßenlaternen im Stadtgebiet halten weiter an. Die Stadtverwaltung registriere in den letzten Wochen einen massiven Anstieg an Beschwerden aus der Bevölkerung, berichtet Pressesprecherin Aletta Wieczorek. Diese würden direkt an die zuständige Belkaw weitergeleitet. Die Stadtverwaltung müsse jedoch feststellen, dass die Behebung der Störungen durch die Belkaw seit geraumer Zeit häufig nicht innerhalb der geregelten Fristen erfolge, sondern deutlich länger dauere.