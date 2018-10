Leichlingen: Stimmungsvoller Herbstmarkt auf Schloss Eicherhof

Herbstmarkt : Herbstgefühle auf Schloss Eicherhof

Katrin Herder und Pauline genossen auf dem Herbstmarkt leckeren Flammkuchen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen Beim Herbstmarkt auf Schloss Eicherhof waren Gäste wie Beschicker in bester Stimmung.

Schloss Eicherhof öffnete am Wochenende seine Tore für seinen sechsten Herbstmarkt. In und um das barocke Schlösschen füllte es sich mit zahlreichen Besuchern aus der näheren und weitere Region. Besondere Handwerkskunst, gehobene kulinarische Genüsse und sonniges Wetter rundeten den Ausflug in die Blütenstadt ab.

Wie auf einer Pilgerreise wanderten unzählige Menschen auf dem kleinen Pfad unter den Bäumen bis zu den Schlosstoren. Das Rascheln der herab segelnden Blätter und das Knirschen der Kieselsteine auf dem Schlossvorhof begleitete die Besucher beim Betreten des Geländes. Ein Bild wie auf einer Zeitreise durch ein altes französisches Örtchen im goldenen Oktober eröffnete sich den Gästen: Der Vorplatz, gut gefüllt mit unterschiedlichsten Marktbeschickern, präsentierte handgefertigte Waren aus Glas und Metallen, Filz oder Papier. Der Duft von frisch zubereiteten Champignons und Flammkuchen wehte über den Platz.

Ein freundlicher Ballon-Clown neigte den Kopf zur Begrüßung und zauberte kleine Ballon-Hunde für die kleinen Besucher. „Das ist ein wirklich besonderer Markt“, äußerte Helmut Rüttgers, wie der Ballon-Clown mit Namen heißt. Bereits zum zweiten Mal bot er seine Dienste auf Schloss Eicherhof an. „Die Stimmung ist sehr gut, das Wetter ein Traum und die Location mit dem Schloss im Hintergrund – einfach wunderbar.“ Rüttgers ist schon in vielen Städten gewesen, hat an vielen Märkten teilgenommen, doch so verliebt, wie in Schloss Eicherhof, habe er sich noch nie. „Das schöne ist dieses besondere Flair durch die gehobenen Angebote.“ Das merkten auch zahlreiche Besucher an.



Katrin Herder war mit Tochter Pauline zum ersten Mal beim Herbstmarkt dabei. Die Sechsjährige hatte sich als Erstes für einen leckeren Flammkuchen entschieden. Aus der Klingenstadt Solingen waren sie angereist, auf Empfehlung von Paulines Oma Monika Müller. „Ich war schon letztes Jahr hier und fand es einfach so schön“, sagte die Seniorin. Über die sozialen Netzwerke hatte auch Herder von dem Markt erfahren. Ihr erster Eindruck: „Wirklich sehr schön, das herbstliche Feeling kommt aber nur ein bisschen raus, wegen der Hitze.“ Herder hätte es offenkundig etwas kühler bevorzugt. Die sommerlichen Temperaturen hielten Brigitte Sommberg aus Gelsenkirchen aber nicht davon ab, bei Josef Wohter einen hübschen Keramik-Nikolaus zu kaufen. „Der hat mich so schön angelacht (der Nikolaus), den musste ich einfach kaufen.“ Auch Wohter selbst merkte an, dass Weihnachtsaccessoires auch im Sommer bei den Marktbesuchern gut ankämen.

Hinter dem Schlösschen im Park ragten wunderschöne Skulpturen aus dem Rasen, aus Metall und Holz, glanzvoll und extravagant oder schlicht und elegant. Im Hintergrund spielte ein Pianist, während andere die vielleicht letzten warmen Sonnenstrahlen des Jahres auf der Terrasse genossen, beim wohl schönsten Herbstmarkt der Region.