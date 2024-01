Tour streift auch Leichlingen Stimmen für „Bergischen Wanderweg“ gesucht

Politik und Verwaltung in Leichlingen haben sich seit geraumer Zeit die Tourismusförderung auf die Fahnen geschrieben. Nun kann auch jeder Bürger selbst dazu beitragen, und zwar ganz einfach per Abstimmung: Die Tourismusorganisation „Das Bergische“ hat sich mit dem 259 Kilometer langen „Bergischen Wanderweg“ der Wahl zu Deutschlands schönstem Wanderweg 2024 gestellt. Die Tour führt auch durch Leichlingen: Von Fähr geht es „über Wald- und Wirtschaftswege zur Diepentalsperre... Bei Bremersheide lässt sich zum ersten Mal der Kölner Dom erblicken.“ Bei dem Wettbewerb ist er der einzige aus Nordrhein-Westfalen in der Kategorie „Mehrtagestouren“. Ab sofort zählt jede Stimme, um für mehr Aufmerksamkeit und damit Touristen auf dem Weg zu sorgen.