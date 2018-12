Drei Könige unterwegs : 55 Sternsinger helfen Kindern in Peru

Leichlinger Sternsinger bereiten sich vor: Elena , Lioba und Helena basteln sich Kronen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Leichlinger Drei-Königs-Sänger ziehen durch die Straßen und sammeln für Kinder in Not.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabi Knops-Feiler

Bei Wind und Wetter, von Tür zu Tür: Nach Weihnachten bis 6. Januar ziehen die Sternsinger der Katholischen Kirchengemeinde St. Johannes Baptist und St. Heinrich erneut durch die Straßen der Stadt. Sie kommen immer in kleinen Gruppen, oft zu viert, überwiegend auf Einladung in die Häuser. In den Gewändern der Heiligen Drei Könige bringen sie den Segen für das neue Jahr, singen und sammeln Geld für Kinder in Not. Das 61. Dreikönigssingen steht unter der Überschrift „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“.

Damit machen die Sternsinger - gemeinsam mit den Trägern vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) - darauf aufmerksam, welche Schwierigkeiten Kinder mit Behinderung im Alltag haben, ganz besonders dann, wenn sie in Entwicklungs- oder Schwellenländern leben. Rund 55 kleine und große Helfer haben sich diesmal zur Teilnahme bereit erklärt. In der Vorwoche durften sie Pfarrheim an der Ludger-Kühler-Staße bereits ihre Umhänge samt Kopfbedeckung aussuchen oder ihre eigene Krone basteln. Am Beispiel einer Einrichtung für behinderte Kinder im Armenviertel von Lima sahen sie einen Film, in dem aufgezeigt wurde, wie Inklusion mit Unterstützung durch Spenden aus der Sternsingeraktion gelingen kann. Später übte Kantorin Pia Gensler verschiedene Lieder wie „Stern über Bethlehem“ mit den Kindern und Jugendlichen ein. Aber auch das neue Lied „Du schickst uns als Boten aus“ wurde gesungen. Diakon Armin Dorfmüller informierte über den Umgang mit Weihrauch, den einige Gruppen bei sich haben werden, und betonte die Wichtigkeit der Helfer, von denen es nicht genug geben könne. „Die großen und kleinen Akteure – darunter in diesem Jahr rund 20 Neulinge – leisten unserer Gemeinde einen riesengroßen Dienst.“ Zugleich würden sie aber nicht nur den Armen in der Welt helfen, sondern auch den Leichlinger Bürgern. „Viele Familien, vor allem ältere Menschen, freuen sich auf den Besuch und warten schon sehnsüchtig auf die vielleicht einzigen Gäste des Jahres.“

Info Was bedeutet der Segen der Könige? Der Segen „20*C+M+B 19“, den die Könige mit Kreide an die Haustür schreiben, steht für „Christus mansionem benedicat“, was auf Deutsch „Christus segne dieses Haus“ heißt.