Aktion 2024 in Leichlingen Sternsinger sammeln für Amazonien

Noch bis zum 14. Januar ziehen die Sternsinger in Leichlingen von Haus zu Haus und schreiben mit weißer Kreide „20* C+M+B 24“ für „Christus mansionem benedicat - Christus möge dieses Haus segnen" an die Türen, wo es gewünscht ist. Das Dreikönigssingen steht unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“. Dort und in vielen Regionen der Welt setzen sich Partnerorganisationen der Sternsinger für das Recht der Kinder auf eine geschützte Umwelt ein. Dafür sammeln die die Kinder Spenden. Wer den Besuch der Sternsinger wünscht, kann sich unter 02175 7090112 anmelden. Foto: Uwe Miserius