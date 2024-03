Verkehr in Leichlingen Stau auf Opladener Straße

Aktuell komme es auf der Opladener Straße zu langen Rückstaus, da die Ampeln Am Wallgraben zu lange Grünphasen hätten, berichtet die Stadt. Grund dafür seien Beschädigungen an den Induktionsschleifen, die bei den kürzlich von Straßen NRW Am Wallgraben durchgeführten Deckenarbeiten entstanden seien. Die in die Fahrbahndecke eingelassenen Kabelschleifen dienen zur Fahrzeugerkennung vor den Haltelinien bedarfsgesteuerter Verkehrsampeln. Straßen NRW arbeite mit Hochdruck an der Lösung des Problems, versichert Stadtsprecherin Aletta Wieczorek. Die Straßen NRW-Regionalniederlassung Rhein-Berg hatte Am Wallgraben in den letzten Wochen auf einer Länge von rund 170 Metern eine Deckensanierung durchgeführt und die Sinkkästen erneuert.