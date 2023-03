Jungunternehmer ausgezeichnet Leichlinger startet mit Künstlicher Intelligenz durch

Unter 155 Bewerbungen junger Unternehmen aus ganz Europa wurde kürzlich „Your Easy AI“ des Leichlinger Gründers Patrick Imcke als eines der vielversprechendsten Startups ausgewählt. Die Firma mit Sitz in Essen, die künstliche Intelligenz (KI) einfach und zugänglich machen will, hat dazu erfolgreich am AI Founders Programm in Heilbronn teilgenommen und gehört jetzt zu den Top 10 ausgewählten KI-Startups in Europa.