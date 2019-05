Ideen gefragt : Leichlingen startet Blütenkampagne

Leichlingen Öffentliche Flächen in der Stadt sollen bunter und ökologischer gestaltet werden. Deshalb bittet die Verwaltung um Vorschläge der Bürger.

Wer macht mit, damit Leichlingen seinem Namen Blütenstadt in Zukunft noch mehr gerecht wird? Die Stadt ruft jetzt alle Leichlinger auf, sich an der Kampagne „Wir sind Blütenstadt“ zu beteiligen. Das Ziel: Den öffentlichen Raum grüner, blühender und ökologischer zu gestalten. Aufgerufen sind Schulen, Vereine, Initiativen, Gewerbetreibende und Privatpersonen. Sie können ihre Ideen an die Stadt schicken, eine Jury befindet dann über die Durchführbarkeit und die Kosten und stellt den Förderantrag.

„Leichlingen hat eine lange Tradition als Blütenstadt, früher kamen die Leute mit Sonderzügen, um die Obstbaumblüte zu erleben“, berichtet Bürgermeister Frank Steffes. In den Stadt-Chroniken heißt es dazu: „Die Stadt wurde an diesen Wochenenden geradzu leer gesoffen.“ Auch heute würde es immer noch Nachfragen aus anderen Städten geben, wann denn der Blütentag sei, so Steffes. Um dieser Tradition gerecht zu werden, will er mit allen zusammen die Stadt wieder zum Blühen bringen. „Und das möglichst mit heimischen Pflanzen, damit auch die heimischen Insekten und Vögel davon profitieren.“