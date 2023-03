Haushalt 2023 für Leichlingen Landrat genehmigt Etat und mahnt Sparen an

Die Stadt hat einen genehmigten Haushalt für das Jahr 2023. Offiziell hieß es dazu am späten Dienstagnachmittag aus dem Rathaus: „Der Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises hat als zuständige Kommunalaufsicht die vom Leichlinger Stadtrat am 12. Januar beschlossene Haushaltssatzung 2023 der Stadt Leichlingen und die damit gemäß Haushaltsplanung einhergehende Verringerung der Allgemeinen Rücklage [...] genehmigt.“ Das bedeutet für die Stadtverwaltung ab sofort vor allem eines: Sie ist aus der vorläufigen Haushaltsführung heraus und darf wieder freiwillige Projekte in Angriff nehmen. Einschränkungen für die laufende Haushaltsbewirtschaftung sind ab sofort aufgehoben. Die Fachämter in der Stadtverwaltung können in vollem Umfang über ihre geplanten Budgets im laufenden Haushaltsjahr verfügen.