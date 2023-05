Vier Wochen in Mai und Juni Leichlinger Stadtradler treten wieder in die Pedale

Leichlingen tritt wieder in die Pedale: Freunde des Fahrradfahrens oder solche, die es werden wollen, können vom 29. Mai bis zum 18. Juni wieder am Stadtradeln teilnehmen. Sie befinden sich damit in guter Gesellschaft der sieben weiteren Kommunen im Rheinisch-Bergischen Kreis. „Die Aktion des Klima-Bündnis möchte Menschen spielerisch motivieren, mehr Freizeit- und Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen“, teilt die Stadtverwaltung dazu mit. Jeder geradelte Kilometer, für den das Auto stehen bleibe, senke die Kohlendioxid-Emissionen und trage zum Klimaschutz bei.