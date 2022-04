Innenstadt in Leichlingen : Stadtparks werden nacheinander umgebaut

Bis zum Sommer 2024 sollen beide Stadtparks in Leichlingen in neuem Gewand erstrahlen. Foto: Uwe Miserius

Leichlingen Die Finanzierung der Umgestaltung ist gesichert. Während der Umbauzeit soll der Bevölkerung jeweils ein Park weiterhin zur Verfügung stehen.

Und so stimmten die Ratsmitglieder mehrheitlich für die vorgestellten Pläne. „Ich habe Bauchschmerzen, so viele Bäume fällen zu müssen und die Stadtkasse mit einer halben Million Euro zu belasten“, erklärte Wolfgang Müller-Breuer (Grüne) seine Nein-Stimme. Angesichts der Folgen der Flutkatastrophe und der steigenden Flüchtlingszahlen aus der Ukraine könne das Geld besser in Maßnahmen zum Hochwasserschutz oder in menschenwürdige Flüchtlingsunterkünfte gesteckt werden. Für die Neugestaltung der beiden Parks sollen insgesamt 32 Bäume gefällt und 46 neue gepflanzt werden.