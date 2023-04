Leichlingen-Innenstadt Alter Stadtpark bekommt 49 neue Bäume

So weit das Auge reicht: Fast jede Kommune in der Region setzt bei Neuanpflanzungen mittlerweile auf Bäume und Sträucher, die die sommerliche Hitze und Trockenheit besser abkönnen als heimische Gehölze. So weit, so gut. Bringt aber auch Probleme mit sich. Denn einfach zu bekommen sind sie nicht mehr. Das haben Tiefbauamt und Bauhof erfahren müssen, als sie für die Neugestaltung des Alten Stadtparks das passende Grün ordern wollten: „Sie sind derzeit wirklich schwer zu kriegen“, sagte Tiefbauamtsleiter Martin Jagusch jetzt bei einem Vororttermin. Doch eine Lösung hat er mit Bauhofleiter Andreas Pöppel mittlerweile gefunden: Ende März konnten sie 49 klimaresistente Bäume in der geforderten Pflanzqualität – sprich: 20 bis 25 Zentimeter Stammumfang einen Meter über der Wurzel – in den Niederlanden aussuchen und nummerieren. „Keine andere Baumschule war momentan in der Lage, die geforderte Pflanzenliste und Anzahl der Bäume in der entsprechenden Qualität zu liefern“, berichtete Jagusch.