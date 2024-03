Etatentwurf in Leichlinger Rat eingebracht Haushaltsdefizit explodiert auf 10 Millionen Euro

„Wäre die Welt noch wie 2013, wäre unser Haushalt schon dreimal ausgeglichen“, ordnet Steffes ein. Ist sie aber nicht. Stattdessen ist auch in den nächsten Jahren mit hohen Defiziten zu rechnen: minus 10,9 Mio. Euro in 2025, minus 9,8 in 2026 und minus 9,4 in 2027. Das würde dazu führen, dass die Allgemeine Rücklage mehrere Jahre in Folge um über fünf Prozent sinkt. Ein Haushaltssicherungskonzept für Leichlingen rückte näher. „Dann muss die Politik zeigen, an welchen Stellen sie sparen will“, sagt Steffes ein. Doch aus seiner Sicht ist das Ende der Fahnenstange bereits erreicht: „Was soll denn noch gekürzt werden? Musikschule? Stadtbücherei? Jugendzentrum?“ Das wären freiwillige Leistungen, die dafür infrage kämen. Kürzungen, die bei den Bürgern wahrscheinlich nicht gut ankämen.