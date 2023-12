Mit der Buchhandlung Pavlik in Leichlingen Stadtbücherei sucht Buchpaten

Hintergrund, warum die Bücherei seit mehreren Jahren Buchspenden sammelt, sind die finanziell angespannte Situation der Kommune und gestiegene Buchpreise. Nur durch die Buchpaten kann die Bücherei nach eigenem Bekunden ihren Kunden „auch zum Jahresende weiterhin ein umfangreiches und vor allem aktuelles Medienangebot präsentieren“. Im Übrigen wirkt sich das akute Problem mit der städtischen IT auch auf die Stadtbücherei aus: Aufgrund der Cyberattacke auf den kommunalen IT-Dienstleister Südwestfalen IT kann sie aktuell nur eine geringe Anzahl an Medien sofort zur Ausleihe bereitstellen.